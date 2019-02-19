УЕФА не накажет греческий "Олимпиакос" за флаг РФ на матче с киевским "Динамо"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет открывать дисциплинарное дело в отношении греческого "Олимпиакоса", фанаты которого вывесили на трибуне российский флаг на матче Лиги Европы УЕФА против киевского "Динамо".

"Сообщаем, что по этому вопросу не было возбуждено никаких дел, поскольку в официальных отчетах ничего не было упомянуто", – приводит segodnya.ua слова сотрудника пресс-службы УЕФА.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" прошел 14 февраля в греческом городе Пирей и завершился со счетом 2:2. Перед игрой болельщики "Олимпиакоса" вывесили на своем секторе флаг России, но после просьбы одного из сотрудников стадиона сняли его.