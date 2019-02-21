"Атлетико" выиграл у "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Атлетико" добились победы над итальянским "Ювентусом" в первой встрече раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч, прошедший в Мадриде в ночь на четверг по московскому времени, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе голы провели Хосе Мария Хименес (78 минута) и Диего Годин (83).

В другом матче игрового вечера английский "Манчестер Сити" в Германии взял верх над местным "Шальке-04" – 3:2. В составе "Сити" отличились Серхио Агуэро (18), Лерой Зане (85) и Рахим Стерлинг (90).В составе хозяев два мяча (38, 45 минуты, оба – с пенальти) забил Набиль Бенталеб.

"Манчестер Сити" доигрывал матч в меньшинстве: на 68-й минуте, получив вторую желтую карточку, был удален защитник Николас Отаменди.

Ответные матчи в этих парах пройдут 12 марта.

Ранее, как сообщалось, были сыграны первые матчи 1/8 финала в других парах. Их результаты: "Рома" (Италия) – "Порту" (Португалия) – 2:1, "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 0:2, "Аякс" (Голландия) – "Реал" (Испания) – 1:2, "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия" (Германия) – 3:0, "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания) – 0:0, "Ливерпуль" (Англия) – "Бавария" (Германия) – 0:0.