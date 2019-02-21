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Спорт

Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России завоевали золото одиночной смешанной эстафеты на проходящем в Белоруссии чемпионате Европы.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, преодолели дистанцию за 36 минут 30 секунд. На их счету девять промахов и один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Швеции, финишировавшая после россиян спустя 20,6 секунды. На счету шведов шесть неточных выстрелов.

Бронзу завоевала и команда Франции, отставшая от победителей на 29 секунд и допустившая шесть промахов.

Теги: биатлон

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