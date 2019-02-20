Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей индивидуальной гонки (15 км), прошедшей в Белоруссии в рамках чемпионата Европы.

Дистанцию она преодолела за 48 минут 13,1 секунды, допустив три неточных выстрела.

Второе место заняла украинка Юлия Журавок, уступившая Эберг на 32,1 секунды. На ее счету один промах.

Бронзу завоевала представительница Белоруссии Ирина Кривко, которая проиграла чемпионке 41,5 секунды с двумя промахами.

Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая шестое место. Допустив три неточных выстрела, она уступила победительнице 2 минуты 4,9 секунды.

Остальные представительницы российского биатлона, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 14.Светлана Миронова (6 промахов), 21.Екатерина Юрлова-Перхт (5), 22.Наталья Гербулова (5), 33.Евгения Павлова (5), 54.Ирина Старых (9).