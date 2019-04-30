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"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тренерские штабы лондонского "Тоттенхэма" и амстердамского "Аякса" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Тоттенхэма" на поле будут присутствовать следующие игроки: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Кристиан Эриксен, Виктор Ваньяма, Лукас Моура, Деле Алли, Фернандо Льоренте.

Стартовый состав "Аякса" выглядит следующим образом: Андре Онана, Йоэл Велтман, Николас Тальяфико, Матейс де Лигт, Дейли Блинд, Френки де Йонг, Хаким Зиеш, Донни ван де Бек, Ласса Шоне, Душан Тадич.

Матч ("Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию) пройдет на поле "Тоттенхэма" во вторник и стартует в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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