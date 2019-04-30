"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали составы на матч Лиги чемпионов
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тренерские штабы лондонского "Тоттенхэма" и амстердамского "Аякса" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
С первых минут в составе "Тоттенхэма" на поле будут присутствовать следующие игроки: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Кристиан Эриксен, Виктор Ваньяма, Лукас Моура, Деле Алли, Фернандо Льоренте.
#THFC: Lloris (C), Trippier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama, Rose, Eriksen, Dele, Lucas, Llorente.@WilliamHill odds (18+) https://t.co/UTGkpi6vxV#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Z5KPWVoYqD— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 30, 2019
Стартовый состав "Аякса" выглядит следующим образом: Андре Онана, Йоэл Велтман, Николас Тальяфико, Матейс де Лигт, Дейли Блинд, Френки де Йонг, Хаким Зиеш, Донни ван де Бек, Ласса Шоне, Душан Тадич.
All names! 👥#UCL #totaja pic.twitter.com/j7LYFrU7NH— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2019
Матч ("Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию) пройдет на поле "Тоттенхэма" во вторник и стартует в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия).