"Барселона" и "Ливерпуль" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Барселоны" на поле будут присутствовать следующие игроки: Марк-Андре тер Штенген, Жорди Альба, Жерар Пике, Клеман Лангле, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси.

Стартовый состав "Ливерпуля" выглядит следующим образом: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Садио Мане.

Матч - "Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию - пройдет в Испании в среду и стартует в 22:00 мск.

Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Аякс" (Голландия) – "Тоттенхэм" (Англия) (1:0 после первого матча).