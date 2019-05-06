Приговор Мамаеву и Кокорину будет оглашен 8 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 8 мая в 14:00 огласит приговор полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их приятелю Александру Протасовицкому по делу о двух драках в столице.

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 8 мая в 14:00", - объявила в понедельник судья Елена Абрамова.

В ходе прений сторон гособвинитель Светлана Тарасова попросила суд приговорить Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 годам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.

Рассмотрение дела по существу, к которому суд приступил 9 апреля, заняло меньше месяца.

Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Александру Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе, с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, Кириллу Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе, с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Действия Александра Протасовицкого квалифицированы так же, как и Павла Мамаева.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Адвокаты попросили суд в прениях сторон оправдать подзащитных по обвинению в хулиганстве и тех эпизодах, по которым они не признают вину, и назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы по тем эпизодам, по которым они вину признали, смягчив при этом их квалификацию.