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"Ливерпуль" - "Барселона". Онлайн

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА проходит в Англии

"Ливерпуль" - "Барселона". Онлайн
Игровой эпизод первого матча этих команд
Фото: Reuters

В первом матче победил испанский клуб - 3:0

17'

Вот это даааа........!

16'

Вот так "Ливерпуль" открыл счет

14'

Момент у ворот "Ливерпуля"! Месси касанием бил из пределов штрафной - вратарь в прыжке вытащил мяч из-под перекладины

12'

Это Ориги, автор гола. И реакция редактора твиттера "Ливерпуля" на этот гол

11'
Желтая карточка

Футболист "Ливерпуля" Фабиньо получил желтую за грубую игру

10'

Садио Мане падает в штрафной "Барселоны" - судья пенальти назначать не стал

9'

Очередная ошибка защитников "Барселоны" - и "Ливерпуль" чуть не забил вновь. Ориги бежал один за мячом в штрафную, однако вратарь Марк-Андре тер Штеген его опередил и выбил мяч

8'

ГОООООООЛ! "Ливерпуль" провел быстрый гол! Джордан Хендерсон пробил из центра штрафной, вратарь отразил, но на добивании оказался Дивок Ориги, он спокойно и пробил по воротам, в той ситуации, когда стражу ворот спасти эти самые вороты было уже проблематично. 1:0 в пользу "Ливерпуля". Интрига возрождается?

7'
Гол!!!

"Ливерпуль" - "Барселона". 1:0

7'

Опять неудачно: мяч уже в центре поля

6'

Еще один угловой у ворот "Барселоны".

5'

Отметим отсутствие в составе "Ливерпуля" его главной звезды, египтянина Мохамеда Салаха. Он травмирован(

3'

Страсти быстро улеглись, "Ливерпуль" разыграл угловой, "Барселона" оперативно перевела мяч подальше от своих ворот

2'

Но куда побежал арбитр? Похоже, что-то не поделил игрок "Ливерпуля" Робертсон с неким Месси. Кстати, арбитра зовут Джюнейт Чакыр. Он - из Турции. Был я там, недавно. Было интересно.

2'

"Ливерпуль" настолько активно начал игру (что, в принципе, не удивительно), что заработал угловой

1'

Матч начался! "Ливерпуль" играет в красной, домашней форме, "Барселона" - в выездной желтой. Я сижу в темно-синей  ̶р̶о̶б̶е̶  одежде

Гимн прозвучал, но я его, честного говоря, толком не расслышал. На прием к отоларингологу меня записывать не стоит: просто местные фанаты исполнением гимна "Ливерпуля" заглушили гимн Лиги чемпионов! такие дела.

Команды выходят на поле переполненного стадиона "Энфилд"! Сейчас будет звучать гимн Лиги чемпионов!

"Ливерпуль" в чемпионате Англии-2017/18 стал четвертым, но тоже попал в групповую стадию автоматически. В группе C английский клуб стал вторым (на первой строчке разместился ПСЖ). В 1/8 финала "Ливерпуль" оказался сильнее немецкой "Баварии", в четвертьфинале - португальского "Порту".

"Барселона" попала в основную стадию ЛЧ в качестве действующего чемпиона Испании. В группе B каталонский клуб занял первое место. В 1/8 финала по сумме двух встреч он оказался сильнее французской команды "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале - английского "Манчестер Юнайтед"

А вот состав "Ливерпуля"!

Стартовый состав "Барселоны":

Трансляцию для вас будет вести Владимир Нардин, чем он (я) уже, в принципе, и занимается (занимаюсь)

Результат первой игры, прошедшей ранее в Испании, - 3:0 в пользу "Барселоны". Что тактично намекает о том, что именно она является фаворитом в борьбе за выход в финал.

Игра пройдет сегодня на поле "Ливерпуля" и стартует в 22:00!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и испанской "Барселоной"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

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