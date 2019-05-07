"Ливерпуль" - "Барселона". Онлайн

8'

ГОООООООЛ! "Ливерпуль" провел быстрый гол! Джордан Хендерсон пробил из центра штрафной, вратарь отразил, но на добивании оказался Дивок Ориги, он спокойно и пробил по воротам, в той ситуации, когда стражу ворот спасти эти самые вороты было уже проблематично. 1:0 в пользу "Ливерпуля". Интрига возрождается?