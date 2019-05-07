"Ливерпуль" - "Барселона". Онлайн
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА проходит в Англии
В первом матче победил испанский клуб - 3:0
Вот это даааа........!
Вот так "Ливерпуль" открыл счет
I can feel this is going to be an amazing champions league semi final 2nd league since Liverpool has just scored #Origi #Liverpool #LIVBAR 1-0 Liverpool pic.twitter.com/Z3TEXEdfYz— Alan Fisher🍏 (@AlanFisher_) May 7, 2019
Момент у ворот "Ливерпуля"! Месси касанием бил из пределов штрафной - вратарь в прыжке вытащил мяч из-под перекладины
Это Ориги, автор гола. И реакция редактора твиттера "Ливерпуля" на этот гол
GGGGOOOOOOAAAAAAALLLLLLLLLL!!!! GET IN THERE!!! ORIGI!! pic.twitter.com/qtDPeTlcX6— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019
Футболист "Ливерпуля" Фабиньо получил желтую за грубую игру
Садио Мане падает в штрафной "Барселоны" - судья пенальти назначать не стал
Очередная ошибка защитников "Барселоны" - и "Ливерпуль" чуть не забил вновь. Ориги бежал один за мячом в штрафную, однако вратарь Марк-Андре тер Штеген его опередил и выбил мяч
ГОООООООЛ! "Ливерпуль" провел быстрый гол! Джордан Хендерсон пробил из центра штрафной, вратарь отразил, но на добивании оказался Дивок Ориги, он спокойно и пробил по воротам, в той ситуации, когда стражу ворот спасти эти самые вороты было уже проблематично. 1:0 в пользу "Ливерпуля". Интрига возрождается?
"Ливерпуль" - "Барселона". 1:0
Опять неудачно: мяч уже в центре поля
Еще один угловой у ворот "Барселоны".
Отметим отсутствие в составе "Ливерпуля" его главной звезды, египтянина Мохамеда Салаха. Он травмирован(
Страсти быстро улеглись, "Ливерпуль" разыграл угловой, "Барселона" оперативно перевела мяч подальше от своих ворот
Но куда побежал арбитр? Похоже, что-то не поделил игрок "Ливерпуля" Робертсон с неким Месси. Кстати, арбитра зовут Джюнейт Чакыр. Он - из Турции. Был я там, недавно. Было интересно.
"Ливерпуль" настолько активно начал игру (что, в принципе, не удивительно), что заработал угловой
Матч начался! "Ливерпуль" играет в красной, домашней форме, "Барселона" - в выездной желтой. Я сижу в темно-синей ̶р̶о̶б̶е̶ одежде
Гимн прозвучал, но я его, честного говоря, толком не расслышал. На прием к отоларингологу меня записывать не стоит: просто местные фанаты исполнением гимна "Ливерпуля" заглушили гимн Лиги чемпионов! такие дела.
Команды выходят на поле переполненного стадиона "Энфилд"! Сейчас будет звучать гимн Лиги чемпионов!
"Ливерпуль" в чемпионате Англии-2017/18 стал четвертым, но тоже попал в групповую стадию автоматически. В группе C английский клуб стал вторым (на первой строчке разместился ПСЖ). В 1/8 финала "Ливерпуль" оказался сильнее немецкой "Баварии", в четвертьфинале - португальского "Порту".
"Барселона" попала в основную стадию ЛЧ в качестве действующего чемпиона Испании. В группе B каталонский клуб занял первое место. В 1/8 финала по сумме двух встреч он оказался сильнее французской команды "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале - английского "Манчестер Юнайтед"
А вот состав "Ливерпуля"!
🔴 #UCL team news 🔴@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019
Стартовый состав "Барселоны":
👤 XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2019
⚽ #LFCBarça
🔵🔴 Força Barça!
Трансляцию для вас будет вести Владимир Нардин, чем он (я) уже, в принципе, и занимается (занимаюсь)
Результат первой игры, прошедшей ранее в Испании, - 3:0 в пользу "Барселоны". Что тактично намекает о том, что именно она является фаворитом в борьбе за выход в финал.
Игра пройдет сегодня на поле "Ливерпуля" и стартует в 22:00!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и испанской "Барселоной"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!