Сборная России лишилась шансов на плей-офф юношеского ЧЕ по футболу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Юношеская сборная России со счетом 1:2 проиграла Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 17 лет.

На 16-й минуте Гонсалу Баталья вывел сборную Португалии вперед, на 50-й Жерсон Соуза удвоил счет, на 68-й Кирилл Щетинин сократил отставание россиян, реализовав пенальти.

Это второе поражение сборной России на проходящем в Ирландии турнире, ранее она со счетом 2:3 проиграла Исландии.

Впереди – матч с Венгрией, но турнирного значения для российских футболистов он иметь уже не будет: поражение от Португалии лишило их шансов на выход в плей-офф.

Турнирная таблица в группе C сейчас выглядит следующим образом: 1. Венгрия – 6 очков, 2.Исландия – 3, 3.Португалия – 3, 4.Россия – 0.