Поиск

Сборная России лишилась шансов на плей-офф юношеского ЧЕ по футболу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Юношеская сборная России со счетом 1:2 проиграла Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 17 лет.

На 16-й минуте Гонсалу Баталья вывел сборную Португалии вперед, на 50-й Жерсон Соуза удвоил счет, на 68-й Кирилл Щетинин сократил отставание россиян, реализовав пенальти.

Это второе поражение сборной России на проходящем в Ирландии турнире, ранее она со счетом 2:3 проиграла Исландии.

Впереди – матч с Венгрией, но турнирного значения для российских футболистов он иметь уже не будет: поражение от Португалии лишило их шансов на выход в плей-офф.

Турнирная таблица в группе C сейчас выглядит следующим образом: 1. Венгрия – 6 очков, 2.Исландия – 3, 3.Португалия – 3, 4.Россия – 0.

футбол

Новости по теме

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Приговор Мамаеву и Кокорину будет оглашен 8 мая

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Гособвинение запросило для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии

Гособвинение запросило для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии

Сборная России досрочно выиграла Еврохоккейтур

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу

"Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу

Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура

Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура

Овечкин вошел в состав сборной России на матч с Финляндией

Россия - Финляндия. Онлайн

Россия - Финляндия. Онлайн
Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" и "Ливерпуль" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');