"Ливерпуль" и "Барселона" назвали составы на ответный полуфинал ЛЧ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тренерские штабы английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Ливерпуля" на поле будут присутствовать следующие футболисты: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Дивок Ориги, Шердан Шакири, Садио Мане.

🔴 #UCL team news 🔴@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019

Стартовый состав "Барселоны" выглядит следующим образом: Марк-Андре тер-Штенген, Клеман Лангле, Жорди Альба, Жерар Пике, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артуро Видаль, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес.

Матч - "Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию - пройдет в Англии во вторник и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи – 3:0 в пользу "Барселоны".