Овечкин вошел в состав сборной России на матч с Финляндией

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Овечкин включен в состав сборной России по хоккею на матч второго тура Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура против национальной команды Финляндии.

Он попал во второе звено, куда также включены его партнеры по "Вашингтону" нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающий "Флориды" Евгений Дадонов и защитник "Торонто" Евгений Зайцев.

Как сообщалось, Орлов, Зайцев, Овечкин и Кузнецов присоединились к сборной России 2 мая и в матче против Чехии (4:6) за сутки до этого участия не приняли.

Полный состав сборной России выглядит следующим образом:

Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻



Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на "Матч ТВ" и на https://t.co/hVuJjUSFTb #снамироссия pic.twitter.com/ftdbC2VAa1 — Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.

Сборная России лидирует в турнирной таблице общего зачета Еврохоккейтура, у нее 19 очков. Далее идут Финляндия (16), Швеция (14), Чехия (11). Победа над Финляндии принесет россиянам досрочный выигрыш Еврохоккейтура.

Матч Россия – Финляндия пройдет в субботу и стартует в 15:00 мск. "Интерфакс" уже ведет ее текстовую трансляцию.