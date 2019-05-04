Поиск

Овечкин вошел в состав сборной России на матч с Финляндией

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Овечкин включен в состав сборной России по хоккею на матч второго тура Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура против национальной команды Финляндии.

Он попал во второе звено, куда также включены его партнеры по "Вашингтону" нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающий "Флориды" Евгений Дадонов и защитник "Торонто" Евгений Зайцев.

Как сообщалось, Орлов, Зайцев, Овечкин и Кузнецов присоединились к сборной России 2 мая и в матче против Чехии (4:6) за сутки до этого участия не приняли.

Полный состав сборной России выглядит следующим образом:

Сборная России лидирует в турнирной таблице общего зачета Еврохоккейтура, у нее 19 очков. Далее идут Финляндия (16), Швеция (14), Чехия (11). Победа над Финляндии принесет россиянам досрочный выигрыш Еврохоккейтура.

Матч Россия – Финляндия пройдет в субботу и стартует в 15:00 мск. "Интерфакс" уже ведет ее текстовую трансляцию.

хоккей Еврохоккейтур

Новости по теме

Новости

Россия - Финляндия. Онлайн

Россия - Финляндия. Онлайн
Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" и "Ливерпуль" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн

Вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт

Россияне пропустили 6 шайб от шведов на Чешских играх в Стокгольме

Россияне пропустили 6 шайб от шведов на Чешских играх в Стокгольме

Денису Лебедеву восстановили статус суперчемпиона мира по версии WBA

Швеция - Россия. Онлайн

Швеция - Россия. Онлайн

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Дмитрий Квартальнов возглавил ХК "Ак Барс"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');