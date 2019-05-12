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Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с Австрией.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Георгиев, Андрей Василевский.

Звенья:

Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;
Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Александр Барабанов, Иван Телегин.

ЧМ-2019 проходит в Словакии. Матч Россия – Австрия ("Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию) пройдет в Братиславе и стартует в 13:15 мск. В первом матче сборная России победила Норвегию – 5:2, австрийская команда уступила Латвии – 2:5.

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