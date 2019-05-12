Чемпион ОИ в составе сборной СССР по хоккею Ионов умер на 80-м году жизни

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На 80-м году жизни в воскресенье скончался прославленный хоккеист, бывший нападающий сборной СССР Анатолий Ионов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ионова", - говорится в сообщении.

На клубном уровне заслуженный мастер спорта Ионов защищал цвета "Электростали", "Крыльев Советов" и ЦСКА. В чемпионатах СССР провел более 300 матчей, забросил 139 шайб. В составе армейского клуба стал пятикратным чемпионом СССР (1964-1966, 1968, 1970).

За сборную СССР на олимпийских играх и чемпионатах мира провел 14 матчей, забросил 5 шайб. Стал олимпийским чемпионом (1968), трехкратным чемпионом мира (1965, 1966, 1968).