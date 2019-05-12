Воробьев прокомментировал отсутствие голов Овечкина на ЧМ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев не видит трагедии в том, что нападающий Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в первых матчах ЧМ-2019.

"Верим в Сашу, подбадриваем его. Ничего страшного нет, прошло всего две игры. Если будет самый важный гол – то его хватит", - сказал Воробьев, слова которого приводит "Чемпионат".

На чемпионате мира в Словакии сборная России победила сборные Норвегии (5:2) и Австрии (5:0). Самым результативным в составе россиян стал форвард Евгений Дадонов, забросивший по две шайбы в каждой из встреч. На счету Овечкина голов и результативных передач не было.

Следующий матч сборная России проведет против Чехии, с которой, набрав 6 очков, она делит лидерство в группе В. Игра пройдет в понедельник и стартует в 17:15 мск.