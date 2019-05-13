Глава РУСАДА предложил отстранить президента ВФЛА

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову с рядом предложений по ускорению процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В открытом письме Позднякову, президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину и министру спорта РФ Павлу Колобкову, поступившем в редакцию "Интерфакса", Ганус, в частности, предлагает полностью заменить нынешнее руководство ВФЛА, отстранить его президента и создать рабочую группу по восстановлению организации.

Рабочая группа должны выбрать внешнего управляющего ВФЛА, который бы провел полную ревизию организации, ее управленческого, тренерского и врачебного состава, а также назначить и.о. главного тренера. По предложению Гануса, внешний управляющий и Рабочая группа должны провести выборы нового руководства ВФЛА, "не связанного с допинговым кризисом".

В саму рабочую группу, по мнению Гануса, могли бы войти заслуженные российские представители легкой атлетики, "никаким образом не связанные с допинговым кризисом, имеющие авторитет и доверие со стороны ИААФ в количестве трех человек", а также три представителя международной и европейской легкоатлетических ассоциаций.

Вышеперечисленные меры, по мнению главы РУСАДА, должны помочь вернуть ВФЛА соответствие ИААФ и позволить "чистым" российским легкоатлетам достойно выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Реакция Дмитрия Шляхтина

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что пока не ознакомился с предложениями Гануса.

"Я впервые об этом слышу", - заявил "Интерфаксу" Шляхтин.

"Вы знаете, что 8 июня состоится Совет ИААФ, там будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА. Кроме этого, нам надо рассчитаться с ИААФ, мы должны 3 миллиона 200 тысяч с копейками долларов. Пока этот вопрос не решен, и до его решения нас никто не восстановит, независимо от того, какое руководство придет в ВФЛА", - сказал Шляхтин.

Как ИААФ отстранила ВФЛА

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования о допинге в российской легкой атлетике, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. Для восстановления своего членства ВФЛА должна возместить все расходы ИААФ и передать все допинг-пробы и данные московской лаборатории, чтобы установить нарушителей спортивных правил.