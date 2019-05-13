Сборная США победила Финляндию на ЧМ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сборная США по хоккею в овертайме вырвала победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура проходящего в Словакии чемпионата мира.

Встреча группы А в Кошице завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американских хоккеистов.

Несмотря на поражение, сборная Финляндии сохранила лидерство в группе, в ее активе 7 очков. На втором месте идет Германия, 6 очков (имеет игру в запасе). США – на третьем месте, 5 очков.

Далее идут команды, сыгравшие по два матча: Канада (3), Словакия (3), Дания (2), Франция (1), Великобритания (0).