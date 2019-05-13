Швеция забросила девять шайб в ворота Норвегии на ЧМ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции добились разгромной победы над национальной командой Норвегии в матче третьего тура проходящего в Словакии чемпионата мира.

Результат встречи, состоявшейся в Братиславе, - 9:1 (3:0, 5:0, 1:1) в пользу шведов.

Сборная Швеции набрала 6 очков и занимает в группе В четвертое место, по дополнительным баллам уступая Швейцарии (имеет игру в запасе) и Чехии, у которых по столько же баллов. Во главе группы – сборная России, 9 очков.

В понедельник сборная России со счетом 3:0 победила Чехию.

Остальные команды группы располагаются в следующем порядке: 5.Латвия – 3 очка, 6.Австрия – 0, 7.Италия – 0, 8.Норвегия – 0. Сборная Норвегии сыграла три матча, остальные три – по два.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.