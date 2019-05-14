Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Словакии в матче третьего тура группового этапа ЧМ.

Результат встречи, прошедшей в словацком Кошице, - 6:5 (2:2, 3:2, 1:1) в пользу канадцев, забросивших решающую шайбу за секунду до окончания третьего периода.

Победа позволила Канаде набрать 6 очков, с которыми она занимает третье место в группе А. Столько же баллов у имеющей игру в запасе Германии, она на втором месте. Лидирует команда Финляндии – 7 баллов.

На четвертом месте находится сборная США, набравшая 5 баллов. Далее идут Словакия – 3, Дания – 2, Франция – 2, Великобритания (0). Словакия провела три матча, остальные – по 2.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.