Сборная Чехии выиграла у Латвии в матче ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение национальной команде Латвии в четвертом туре чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Братиславе, -6:3 (0:2, 4:0, 2:1) в пользу сборной Чехии.

Теперь у чешской команды 9 очков, она находится на третьем месте в группе В. Лидируют Россия и Швейцария – по 12 баллов.

Остальные команды располагаются в следующем порядке: 4.Швеция – 9 очков, 5.Латвия – 6, 6.Норвегия – 0, 7.Австрия – 0, 8.Италия – 0.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.