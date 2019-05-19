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Сборная Чехии разгромила Австрию и догнала Россию на ЧМ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии со счетом 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) победила национальную команду Австрии в матче очередного тура чемпионата мира в Словакии.

После победы в Братиславе чешская команда набрала 15 очков и догнала лидирующую в группе В сборную России, которая в воскресенье сыграет со Швейцарией. И Россия, и Чехия завоевали путевки в плей-офф.

Австрия, не набрав ни одного очка, занимает седьмое место.

В другом матче дня команда США со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:1) победила сборную Германии. Американцы, набрав 14 очков, лидируют в группе А. Команда США завоевала путевку в плей-офф. Германия – на четвертом месте, 12 очков. На три очка она опережает Словакию, которую ранее победила.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

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