Министр спорта призвал хоккеистов сборной России не расслабляться

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тренерскому штабу сборной России по хоккею есть над чем поработать, чтобы сделать еще лучше игру команды в матчах плей-офф чемпионата мира, заявил министр спорта Павел Колобков.

"Закончился предварительный этап, игры плей-офф всегда отличаются уровнем ответственности, команды по-разному подходят к этим матчам. В игре нашей команды есть много положительных моментов, но и вчерашний третий период матча со Швецией после сложного первого и потрясающего второго, говорит о том, что надо быть внимательнее, есть над чем работать, а излишняя расслабленность может привести к плачевным результатам", - сказал Колобков в среду журналистам.

"Игроки у нас сильные, лидеры в своих командах, как в КХЛ, так и в НХЛ, некоторые эпизоды игры в их исполнении доставляют удовольствие", - добавил министр.

Во вторник хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в заключительном седьмом туре чемпионата мира в Словакии. Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 7:4 (0:1, 6:0, 1:3) в пользу россиян. В их составе голы провели Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов.

В четвертьфинале сборная России сыграет с национальной командой США.

О нарушении режима

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские хоккеисты после победы над сборной Чехии со счетом 3:0 13 мая были замечены в одном из баров Братиславы.

"Нарушение режима? Якобы кто-то пил, кто-то это снял... Конечно, нарушать спортивный режим нельзя, ведь спортсмен 365 дней в году находится в режиме подготовки. Помню, как я спрашивал Игоря Ларионова (известный в прошлом хоккеист - ИФ), как ему удается играть до 42 лет на высоком уровне. Он сказал, что отдыхал всего пару дней в году, а 364 дня был у него расписан специальной или общей подготовкой. У спортсмена вообще не должно быть свободного времени, только различные формы подготовки. Спортсмен не может прервать подготовку, потому что рвутся тонки связи, это вам скажет любой великий атлет или тренер. Любое нарушение режима отдаляет его от мечты - выступать на крупных турнирах", - отметил Колобков.