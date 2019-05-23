Тренер сборной США назвал ее игру против России лучшей на ЧМ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл считает, что его команда в матче с Россией показала свою лучшую на чемпионате мира в Словакии игру.

"Это была наша лучшая игра на турнире, но, к сожалению, Россия очень уж сильна. Мы сумели выправить ситуацию за счет перестановок после проваленных первых 10 минут, но все равно соперник показал свою невероятную мощь", - приводит слова Блэшилла "Спорт-Экспресс".

В четвертьфинале проходящего в Словакии чемпионата мира сборная России нанесла поражение команде США со счетом 4:3 и вышла в 1/2 финала турнира.