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Россия - США. Онлайн

В Словакии началась четвертьфинальная стадия чемпионата мира

Россия - США. Онлайн

Российские хоккеисты на ЧМ-2019 не проиграли ни одного матча

Состав сборной России на предстоящий матч!

Итоги группового этапа я подвел на ночь (предыдущую) глядя так:

Сборная США стала четвертой в группе А (иначе бы и не вышла на нас сейчас).Она победила Францию (7:1), Финляндию (3:2, в овертайме), Великобританию (6:3), Данию (7:1), Германию (3:1) и проиграла Словакии (1:4) и Канаде (0:3).

Сборная России показала лучший результат на групповом этапе, выиграв все семь матчей (все – в основное время) и набрала 21 очко. Ей удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4).

Теперь по мелочам. Игра пройдет сегодня и начнется в 17:15 по московскому времени

Трансляцию для вас и на этот раз ведет Владимир Нардин

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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