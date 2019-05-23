Россия - США. Онлайн

Сборная США стала четвертой в группе А (иначе бы и не вышла на нас сейчас).Она победила Францию (7:1), Финляндию (3:2, в овертайме), Великобританию (6:3), Данию (7:1), Германию (3:1) и проиграла Словакии (1:4) и Канаде (0:3).