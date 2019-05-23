Россия - США. Онлайн
В Словакии началась четвертьфинальная стадия чемпионата мира
Российские хоккеисты на ЧМ-2019 не проиграли ни одного матча
Состав сборной России на предстоящий матч!
📢 Есть состав на четвертьфинал!— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/ryqIOjMwCO
Итоги группового этапа я подвел на ночь (предыдущую) глядя так:
Сборная США стала четвертой в группе А (иначе бы и не вышла на нас сейчас).Она победила Францию (7:1), Финляндию (3:2, в овертайме), Великобританию (6:3), Данию (7:1), Германию (3:1) и проиграла Словакии (1:4) и Канаде (0:3).
Сборная России показала лучший результат на групповом этапе, выиграв все семь матчей (все – в основное время) и набрала 21 очко. Ей удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4).
Теперь по мелочам. Игра пройдет сегодня и начнется в 17:15 по московскому времени
Трансляцию для вас и на этот раз ведет Владимир Нардин
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!