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Россиянка Павлюченкова проиграла на старте "Ролан Гаррос"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" потерпела поражение от Мэнди Минеллы из Люксембурга.

Встреча, состоявшаяся в Париже в понедельник, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Игры основной сетки "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде стартовали накануне. От России во второй круг уже пробились Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Выбыли из соревнования Светлана Кузнецова и Софья Жук.

теннис Ролан Гаррос

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