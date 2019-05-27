Медведев и Ватутин проиграли французам на старте "Ролан Гаррос"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев в понедельник потерпел поражение от француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Поединок завершился со счетом 4:6 4:6 6:3 6:2 7:5 в пользу Эрбера.

Медведев является 14-й ракеткой мира, в то время как Эрбер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 43-ю строчку.

Также в первом круге проиграл Алексей Ватутин, уступивший хозяину корта Корентену Муте - 4:6, 6:7, 4:6.

Теперь Россию в одиночном мужском одиночном разряде представляет только Карен Хачанов, который во вторник сыграет против немца Седрика-Марселя Штебе.