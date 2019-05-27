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Первый в истории ЦСКА уругвайский футболист Эрнандес покинул клуб

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом.

"Армейский клуб и уругвайский нападающий Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию", - говорится на сайте российской команды.

Эрнандес в августе 2018 года подписал с ЦСКА трехлетнее соглашение. В сезоне-2018/19 Эрнандес, ставший первым уругвайским игроком в истории ЦСКА, провел за армейцев 15 матчей, забив в них три гола.

28-летний Эрнандес в составе сборной Уругвая является обладателем Кубка Америки 2011 года.

В чемпионате России-2018/19 ЦСКА финишировал на четвертом месте.

футбол ФК ЦСКА

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