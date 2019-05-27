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Чемпионат мира по хоккею. Обобщение

Стабильность сборной России, индивидуальные достижения ее игроков, символическая сборная ЧМ-2019: "Интерфакс" подводит итоги турнира

Чемпионат мира по хоккею. Обобщение
Хоккеисты сборной Финляндии получили кубок чемпионов мира
Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею-2019 года. Участие приняли 16 команд, место на высшей ступени пьедестала почета завоевала Финляндия, в финале победившая сборную Канады. В матче за бронзу Россия переиграла Чехию.

Турнирный путь чемпиона

В группе А сборная Финляндии выиграла у Канады (3:1), Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). В четвертьфинале они победили Швецию (5:4, в овертайме), в полуфинале - Россию (1:0), в финале - Канаду (3:1).

В третий раз в истории

Сильнейшей на планете сборная Финляндии стала лишь в третий раз в истории. Ранее чемпионат мира покорялся финнам в 1995 и 2011 годах.

Сборная России выигрывала чемпионат мира пять раз, а с учетом сборной СССР – 27 раз. С этим показателем могла сравняться Канада, победи она финнов в финале. К настоящему моменту у Канады 26 выигранных чемпионатов мира.

Сборная России: опять тройка.

В третий раз за последние четыре года национальная команда России завоевывает бронзу – в 2016, 2017 и 2019 годах. В 2014 году россияне завоевали золото, в 2015 – серебро.

В 2018 году потолком для сборной России стал четвертьфинал, где она потерпела поражение от Канады.

Два россиянина в тройке лучших

Лучшим голкипером по итогам чемпионата мира признан вратарь сборной России Андрей Василевский. Его партнер по команде Никита Кучеров получил статус лучшего нападающего. Лучшим защитником назван чех Филип Гронек.

Василевский также попал в символическую сборную ЧМ, компанию ему составили защитники Филип Гронек (Чехия) – Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Марк Стоун (Канада) - Вильям Нюландер (Швеция) - Якуб Ворачек (Чехия).

Самые результативные

Швед Вильям Нюландер, набрав 18 (5+13 по системе "гол+пас") очков, стал самым результативным игроком чемпионата. Он сыграл в восьми матчах.

По 16 очков набрали три игрока: россияне Никита Кучеров (6+10 по системе "гол+пас"), Никита Гусев (4+12) и чех Якуб Ворачек (4+12). Они провели по 10 игр.

Больше всех голов провел канадец Марк Стоун – 8 в 10 играх. По 7 в 8 играх шайб забросили американец Алекс Дебринкэт и швед Патрик Хернквист. Россиянин Евгений Дадонов – пятый с 7 голами.

Больше всех голевых передач сделал швед Вильям Нюландер – 13 в восьми матчах. По 10 результативных передач провели россиянин Никита Гусев и чех Якуб Ворачек.

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