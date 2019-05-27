Чемпионат мира по хоккею. Обобщение
Стабильность сборной России, индивидуальные достижения ее игроков, символическая сборная ЧМ-2019: "Интерфакс" подводит итоги турнира
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею-2019 года. Участие приняли 16 команд, место на высшей ступени пьедестала почета завоевала Финляндия, в финале победившая сборную Канады. В матче за бронзу Россия переиграла Чехию.
#MAY26 #CANvsFIN 🥇🇨🇦🇫🇮 FINAL— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) May 26, 2019
3-1 FIN
CONGRATS TEAM FINLAND! 👏#IIHFWorlds pic.twitter.com/oKTNMU3Wzp
Турнирный путь чемпиона
В группе А сборная Финляндии выиграла у Канады (3:1), Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). В четвертьфинале они победили Швецию (5:4, в овертайме), в полуфинале - Россию (1:0), в финале - Канаду (3:1).
.@leijonat TAKE THE GOLD! #CANFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/NHMkHEQ3Mw— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2019
В третий раз в истории
Сильнейшей на планете сборная Финляндии стала лишь в третий раз в истории. Ранее чемпионат мира покорялся финнам в 1995 и 2011 годах.
Сборная России выигрывала чемпионат мира пять раз, а с учетом сборной СССР – 27 раз. С этим показателем могла сравняться Канада, победи она финнов в финале. К настоящему моменту у Канады 26 выигранных чемпионатов мира.
The moment all of Finland has been waiting for, as Marko Anttila lifts the #IIHFWorlds Trophy! pic.twitter.com/HnIWjokGGh— Eliteprospects (@eliteprospects) May 26, 2019
Сборная России: опять тройка.
В третий раз за последние четыре года национальная команда России завоевывает бронзу – в 2016, 2017 и 2019 годах. В 2014 году россияне завоевали золото, в 2015 – серебро.
В 2018 году потолком для сборной России стал четвертьфинал, где она потерпела поражение от Канады.
Что за момент! Эти два буллита в исполнении Ильи Ковальчука и Никиты Гусева в комбинации с "сухарём" от Андрея Василевского принесли нам сегодняшнюю победу в серии послематчевых бросков. #снамироссия pic.twitter.com/sGUSN8OMuF— Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.
Два россиянина в тройке лучших
Лучшим голкипером по итогам чемпионата мира признан вратарь сборной России Андрей Василевский. Его партнер по команде Никита Кучеров получил статус лучшего нападающего. Лучшим защитником назван чех Филип Гронек.
#MAY25 #RUSvsFIN #SF1 1st period— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) May 25, 2019
Kaapo Kakko comes thisclose#IIHFWorlds 🇷🇺🇫🇮 pic.twitter.com/zMHepbongi
Василевский также попал в символическую сборную ЧМ, компанию ему составили защитники Филип Гронек (Чехия) – Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Марк Стоун (Канада) - Вильям Нюландер (Швеция) - Якуб Ворачек (Чехия).
Самые результативные
Швед Вильям Нюландер, набрав 18 (5+13 по системе "гол+пас") очков, стал самым результативным игроком чемпионата. Он сыграл в восьми матчах.
По 16 очков набрали три игрока: россияне Никита Кучеров (6+10 по системе "гол+пас"), Никита Гусев (4+12) и чех Якуб Ворачек (4+12). Они провели по 10 игр.
Больше всех голов провел канадец Марк Стоун – 8 в 10 играх. По 7 в 8 играх шайб забросили американец Алекс Дебринкэт и швед Патрик Хернквист. Россиянин Евгений Дадонов – пятый с 7 голами.
Больше всех голевых передач сделал швед Вильям Нюландер – 13 в восьми матчах. По 10 результативных передач провели россиянин Никита Гусев и чех Якуб Ворачек.