В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось

Екатерина Александрова на "Ролан Гаррос" Фото: Reuters

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Алены Большовой-Задойновой в третьем круге турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Результат встречи – 6:2, 7:5 в пользу испанки. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

В настоящее время Александрова занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Алена Большова-Задойнова – 137-я ракетка мира. Ранее спортсменки в официальных матчах не встречались.

После поражения Александровой россиянок в одиночном разряде турнира не осталось. Ранее с дистанции сошли Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Евгения Родина, Виталия Дьяченко, Дарья Касаткина, Вера Звонарева, Софья Жукова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова.

В мужском одиночном разряде из россиян турнирный путь продолжает Карен Хачанов, завоевавший путевку в четвертый круг.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт - семь раз.