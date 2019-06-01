Поиск

В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось

В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось
Екатерина Александрова на "Ролан Гаррос"
Фото: Reuters

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Алены Большовой-Задойновой в третьем круге турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Результат встречи – 6:2, 7:5 в пользу испанки. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

СпортРоссиянка Блинкова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос"Читать подробнее

В настоящее время Александрова занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Алена Большова-Задойнова – 137-я ракетка мира. Ранее спортсменки в официальных матчах не встречались.

После поражения Александровой россиянок в одиночном разряде турнира не осталось. Ранее с дистанции сошли Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Евгения Родина, Виталия Дьяченко, Дарья Касаткина, Вера Звонарева, Софья Жукова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова.

СпортПервая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"Первая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"Читать подробнее

В мужском одиночном разряде из россиян турнирный путь продолжает Карен Хачанов, завоевавший путевку в четвертый круг.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт - семь раз.

теннис Ролан Гаррос

Новости по теме

Новости

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"
Футбольные еврокубки-2018/19

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" назвали составы на финал Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Онлайн

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Онлайн

Первая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"
Допинг в российском спорте

Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг перед ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг перед ИААФ

Первая ракетка России Касаткина выбыла из "Ролан Гаррос"

Роберто Карлос отказал "Анжи" в финансовой помощи

Роберто Карлос отказал "Анжи" в финансовой помощи

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"
Футбольные еврокубки-2018/19

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы
Футбольные еврокубки-2018/19

"Челси" - "Арсенал". Онлайн

"Челси" - "Арсенал". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');