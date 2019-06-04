Вячеслав Быков: российскому хоккею не стоит копировать финский стиль игры

Экс-наставник сборной России - об ее игре на ЧМ, причинах успеха Финляндии и о будущем хоккея

Вячеслав Быков Фото: ТАСС, Руслан Шамуков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший тренер сборной России по хоккею, дважды приводивший ее к золоту чемпионатов мира, Вячеслав Быков поделился эмоциями от завершившегося чемпионата мира, а также своими взглядами на развитие российского хоккея с корреспондентом информационного агентства "Интерфакс" Дмитрием Кириловским.

- Как оцениваете результаты выступления сборной России на прошедшем чемпионате мира?

- Наша команда уступила в одном матче – полуфинальном. Вспоминаю, как сам оказался в похожей ситуации на чемпионате мира в Москве в 2007 году. Тогда тоже организованный финский хоккей закрыл нам дорогу в финал. Конечно, из поражения нужно сделать выводы. Думаю, главной причиной победы финнов стал их небывалый эмоциональный подъем. К ним не приехали многие ведущие игроки, и они хотели доказать, что могут достичь многого и с таких составом. Финны ведь переиграли не только нас, но и превзошли в плей-офф и другие сильные команды – Швецию и Канаду.

- Что можно было сделать тренерскому штабу, чтобы переломить ход игры, взломать финскую оборону в полуфинале ЧМ-2019?

- Методы, чтобы сделать это, безусловно существуют. Но я бы не стал говорить о чьих-то ошибках. Скорее, здесь все сложилось в пользу нашего соперника, неслучайно я подчеркнул, что они переиграли не только нашу, но и две другие сильнейшие сборные на турнире. Ведь у тех же канадцев было время подготовиться к финнам, они видели, с кем им предстоит играть. Но это подготовка не помогла. Из поражения нужно сделать выводы. Уверен, что все игры уже разобраны тактически, и штаб сборной знает и причину поражения, и как выходить из похожих ситуаций в дальнейшем.

- Следует ли нам копировать финский стиль, если он дает результат?

- Если мы говорим о подготовке, сыгранности – то многое мы можем сделать. Финская команда сыгрывалась к чемпионату мира весь сезон. Что касается самой модели игры – то не хотелось бы. Не сказать, что они играли строго от обороны, многие ребята показывали техническое мастерство в атаке. Но все-таки будущее – за атакующим хоккеем. Многие страны это предвидели - те же шведы. Именно они еще в 2006 году стали развивать стиль, при котором действия игроков всей пятерки, не забывающих об обороне, направлены на атаку. Для этого должны быть защитники с хорошим катанием, чтобы они могли поддерживать атакующие действия. Это все наши наработки – так играла сборная СССР в 80-е, в которой Фетисов и Касатонов в любой момент могли подключиться к атаке.

На атакующую игру ходят смотреть зрители, им нужны голы. В этой связи считаю хорошим начинанием Международной федерации хоккея перейти на площадки размером 60 на 26 метров. Игра уйдет из средней зоны, будет много атак, бросков и как следствие, голов.

- Стоит ли России вводить такой размер площадок?

- Безусловно, если мы не хотим оказаться на обочине, отставать. Думаю, нужно переходить на них во всех дворцах, где это возможно сделать. Но вместе с этим нам нужно будет адаптировать и правила, чтобы избежать травматизма.

- Правильно ли оценивать развитие хоккея в стране по результатам выступления национальной сборной?

- Ни в коем случае не согласен с таким подходом. Могу сказать: такого, как сейчас нацелена на работу Федерация хоккея России, не было, наверное, никогда. Взялись за детский хоккей, создается Национальная программа подготовки хоккеистов для всех возрастов. Дел очень много, главное, развиваться дальше, не стоять на месте. Очень многое делается для молодых игроков, сам я принимал участие в одном из таких мероприятий в центре "Сириус" в Сочи.

Сейчас многие ребята стремятся уехать за океан, даже если их шансы пробиться в НХЛ минимальны. И ФХР не согласна с этим. Конечно, у каждого молодого игрока – свои спортивные цели в жизни, и никто их удерживать не будет. Но федерация, на мой взгляд, понимает и старается предоставить максимально комфортные условия для развития игрока в России. Это не простая задача. Но видно огромное желание. И есть все предпосылки для того, чтобы это сделать. У каждой страны есть свои традиции. И в зависимости от них, мы должны создавать эти условия. И наши хоккейные традиции мы должны сохранять и развивать. Именно за счет наших традиционно сильных качеств мы побеждали на международной арене. Лучших игроков российской школы должны узнавать по стилю игры, характерному именно нашей школе, той, которая их воспитала.

И следующей задачей я вижу переговоры с НХЛ о компенсации за подготовку наших игроков, чтобы клубы, детские школы, тренеры в должной мере имели вознаграждение за свой непростой труд.

Национальная программа развития вида спорта – это правильный путь. Она есть у США, Канады, Швеции, Финляндии и это дает плоды.

Конечно, всем нам хочется, чтобы золотые медали были у нас всегда. Вокруг появляется много критики, часто необоснованной. Всегда есть соблазн обвинить во всем тех, кто отвечает за хоккей, но результат одного хоккейного матча не должен перечеркивать годы работы. Часто тот, кто критикует, ничего не предлагает взамен. Нам нужны постоянные семинары, конференции, где мы должны совершенствовать то, что у нас уже есть. Не сказал бы, что мы в числе отстающих, но всегда можно работать лучше, привлекать как можно больше специалистов для решения проблем, конструктивных предложений. В том числе и тех, кто критикует наш хоккей, но готов поучаствовать делом в его развитии.

Сборная России на чемпионате мира 2019 года в Словакии выиграла бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Чехии по буллитам - 3:2. В полуфинале россияне уступили финнам – 0:1. Сборная Финляндии в финале мирового первенства одолела Канаду – 3:1.