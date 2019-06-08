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Джокович проиграл Тиму в полуфинале "Ролан Гаррос"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович не смог пробиться в финал турнира Большого шлема "Ролан Гаррос".

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В полуфинале соревнования в Париже он потерпел поражение от четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима. Результат противостояния – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 в пользу Тима. Продолжительность матча составила 4 часа 13 минут.

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Игра началась в пятницу, но была прервана и вскоре перенесена на субботу из-за дождя. По этой же причине возникала пауза в матче и в субботу.

В финале "Ролан Гаррос" в воскресенье Тим сыграет со второй ракеткой мира, действующим победителем турнира испанцем Рафаэлем Надалем.

Надаль является самым титулованным участником "Ролан Гаррос", он выиграл его 11 раз. Всего на его счету 17 титулов на турнирах Большого шлема. Тим, в свою очередь, турниры Большого шлема не выигрывал, максимальным достижением был выход в финал "Ролан Гаррос"-2018.

Надаль и Тим ранее друг против друга играли 12 раз, счет по победам – 8-4 в пользу испанца.

теннис Ролан Гаррос

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