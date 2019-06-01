Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг перед ИААФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) погасила долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федерацией (IAAF/ИААФ), сообщил в субботу "Интерфаксу" президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Да, деньги ИААФ мы выплатили. Условия для восстановления ВФЛА выполнены. Теперь будем ожидать решения Совета IAAF 9 июня", - сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось, что ВФЛА должна перечислить $3,2 млн ИААФ за тестирование российских легкоатлетов в период, когда Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Для восстановления ВФЛА в правах была составлена "дорожная карта".