Финишировавший вторым Хэмилтон выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Канады, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Он финишировал вторым вслед за немцем Себастьяном Феттелем из Ferrari , но тот был оштрафован за нарушения на пять секунд и в итоговом протоколе опустился на вторую строчку. Третьим стал его партнер по команде, представитель Монако Шарль Леклер.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, занял 10-е место.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 162 очка. На втором месте находится его партнер по команде финн Валттери Боттас (132), на третьем – Феттель (100).

Квят занимает 14-е место (10 баллов).