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Экс-наставник "Локомотива" Билич возглавил "Вест Бромвич"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Хорватский тренер Славен Билич подписал контракт с клубом "Вест Бромвич", выступающим во втором по значимости футбольном дивизионе Англии, сообщает The Sun.

Отмечается, что перед тренером поставлена задача вернуть "Вест Бромвич" в Английскую премьер-лигу.

50-летний специалист ранее работал с лондонским "Вест Хэмом" (с 2015 по 2017 год), а потом возглавил клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. С 2013 по 2015 год Билич тренировал турецкий "Бешикташ", а с 2012 по 2013 год - московский "Локомотив".

С 2006 по 2012 год Билич работал со сборной Хорватии. В ее же составе, будучи игроком, стал бронзовым призером ЧМ-1998.

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