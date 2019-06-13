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Вратарь Дюпин перешел из "Анжи" в "Рубин"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с экс-голкипером "Анжи" Юрием Дюпиным.

"Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20. Юрий Дюпин будет выступать в нашей команде под номером "22", - сообщается на официальном сайте команды в четверг.

По словам и.о. главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, Дюпин хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне. "Одно из его сильных качеств - игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии", - отметил Шаронов.

Последним клубом 31-летнего Дюпина был "Анжи", за который он в сезоне-2018/19 отыграл 30 матчей. Махачкалинская команда по итогам сезона покинула премьер-лигу. В середине мая стало известно, что клубу было отказано в прохождении процедуры лицензирования для участия в первенстве Футбольной национальной лиги.

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