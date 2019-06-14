Корреспонденты "Интерфакса" награждены грамотой Минспорта за освещение ЧМ-2018

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Награждение ведомственными наградами министерства спорта РФ журналистов, которые освещали чемпионат мира по футболу 2018 года, прошло в здании Минспорта в пятницу.

"Ровно год прошел после окончания чемпионата мира. Благодаря вам, этот праздник удался, вы его хорошо освещали. Горд, что вы причастны к такому празднику", - сказал министр спорта Павел Колобков.

"Именно от вас зависит настроение любителей спорта и развитие спорта в нашей стране", - добавил он.

"Перед российским спортом стоит задачи обеспечить вовлеченность граждан в занятие спортом на уровне 55 процентов. Вовлечение граждан в занятие спортом - залог успеха моей работы, это моя цель", - отметил глава Минспорта.

Среди награжденных - руководитель спортивной редакции информационного агентства "Интерфакс" Дмитрий Кириловский и старший корреспондент Анна Синева.