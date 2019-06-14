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Россия поднялась на 43-е место рейтинга ФИФА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в пятницу.

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Теперь она занимает 43-е место, тогда как до этого располагалась тремя строчками ниже.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. Второе, третье и четвертое места удерживают соответственно Франция, Бразилия и Англия.

Выигравшая Лигу наций УЕФА сборная Португалии поднялась на две строчки и теперь занимает пятое место. На шестом, опустившись на одну строчку, находится Хорватия. Седьмое место занимает Испания, поднявшаяся на две ступени. На восьмом месте, опустившись на две строчки, находится Уругвай. С восьмого на девятое опустилась Швейцария, 10-е занимает Дания.

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Наибольшего прогресса в рейтинге добились сборные Венгрии, Армении и Малайзии, каждая из них поднялась на девять строчек. Венгрия занимает сейчас 42-е место, Армения – 97-е, Малайзия – 159.

Самое сильное падение в рейтинге зафиксировано у сборной Греции, опустившейся на девять ступеней. Теперь она на 52-м месте.

После ЧМ-2018 в России рейтинг ФИФА подсчитывается по обновленной системе и обновляется реже, чем (как ранее) раз в месяц. Предыдущая версия рейтинга была обнародована 4 апреля. С того момента сборная России провела два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года: 8 июня она в Саранске разгромила Сан-Марино (9:0), 11 июня в Нижнем Новгороде взяла верх над КИпром (1:0).

футбол ФИФА рейтинг ФИФА

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