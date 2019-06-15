Федор Емельяненко продолжит карьеру, подписав новый контракт с Bellator

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко подписал новое соглашение с Bellator, сообщает MMAJunkie.

Это означает, что Емельяненко пока не завершает карьеру и проведет еще несколько боев под эгидой этой организации.

27 января россиянин проиграл бой за чемпионский пояс Bellator против американца Райана Бейдера. Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, был остановлен уже на 35-й секунде первого раунда. Емельяненко пропустил удар американца, упал, тут же Бейдер пошел на добивание, и рефери решили бой прекратить.

Этот бой был последним для Емельяненко в рамках предыдущего контракта с Bellator. Ожидалось, что этим поединком спортсмен поставит точку в своей профессиональной карьере.

Сейчас в активе 42-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 38 побед и шесть поражений.