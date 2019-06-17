Названо место проведения отборочного матча Евро-2020 Россия - Шотландия

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Стало известно место проведения отборочного матча чемпионата Европы 2020 года Россия - Шотландия.

"Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК "Лужники". Начало игры - в 21:45" - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

Между тем, до домашней игры с Шотландией россияне проведут две встречи - с той же Шотландией в гостях (6 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк", начало - 21:45 мск) и с Казахстаном дома (9 сентября, Калининград, стадион "Калининград", 21:45 мск).

В отборочной группе I позади четыре тура. Лидирует Бельгия - 12 очков. На втором месте идет Россия – 9 баллов. По 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 – у Сан-Марино.