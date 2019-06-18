Футболист "Крузейро" Мурило перешел в "Локомотив"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Защитник "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии по футболу Серкейра Мурило стал игроком "Локомотива".

"Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В "Локомотиве" Мурило будет выступать под 27-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Футболист отметил, что решение о переходе в российский клуб далось легко - "долго я не задумывался".

"Я знаю, что "Локо" - это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!", - сказал спортсмен.

"Локомотив" является серебряным призером чемпионата России-2018/19. Сезоном ранее он стал чемпионом.