ФК ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер полузащитника Влашича

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЦСКА договорился с английским "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за армейцев на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба московского ФК в среду, с игроком подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Влашич принял участие в 31 матче ЦСКА и забил восемь мячей. Периодически хорват признавался лучшим игроком тура в РПЛ