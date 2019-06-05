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Футболист ЦСКА Бекао договорился о контракте с "Удинезе"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Удинезе" и защитник московского ЦСКА бразилец Родриго Бекао согласовали условия контракта, сообщает Football Italia.

Детали соглашения, однако, не уточняются.

23-летний Родриго Бекао является воспитанником бразильского ФК "Баия", этому клубу и принадлежат права на футболиста. В 2018 году Бекао впервые покинул родной клуб и на правах аренды перешел ЦСКА. Условия арендного соглашения включали в себя опцию дальнейшего выкупа футболиста.

В прошедшем сезоне высокорослый (191 см) защитник провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.

футбол ФК ЦСКА

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