Футболист ЦСКА Бекао договорился о контракте с "Удинезе"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Удинезе" и защитник московского ЦСКА бразилец Родриго Бекао согласовали условия контракта, сообщает Football Italia.

Детали соглашения, однако, не уточняются.

23-летний Родриго Бекао является воспитанником бразильского ФК "Баия", этому клубу и принадлежат права на футболиста. В 2018 году Бекао впервые покинул родной клуб и на правах аренды перешел ЦСКА. Условия арендного соглашения включали в себя опцию дальнейшего выкупа футболиста.

В прошедшем сезоне высокорослый (191 см) защитник провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.