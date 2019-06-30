Футболисты "Спартака" победили ЦСКА на турнире в Австрии
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 3:1 победил соперников из столичного ЦСКА во втором туре предсезонного турнира с участием российских команд в Австрии.
Все голы в этой встрече провел "Спартак", из них один – в свои ворота.
На седьмой минуте встречи Зелимхан Бакаев вывел "Спартак" вперед.
⚡ Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой обороны армейцев и открыл счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/lmJg8XUlZs
Через 20 минут ЦСКА отыгрался благодаря автоголу спартаковца Александра Ломовицкого.
🔥 Мяч после серии рикошетов оказался в воротах "Спартака".— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
Счёт снова равный!
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/5WdRiXpinA
На 59-й минуте после гола Ильи Гапонова счет вновь стал в пользу "Спартака" – 2:1.
🔥 Илья Гапонов снова выводит "Спартак" вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/GYAcm23QeB
Еще через минуту отличился спартаковец Софьян Ханни – 3:1.
⚽ Софьян Ханни укрепляет преимущество красно-белых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/SuDg4iseYv
В конце первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве: за участие в стычках Кирилл Набабкин с интервалом в две минуты получил две желтые карточки.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
🔥 Главное столичное дерби в рамках Кубка Париматч Премьер!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
💪 Красно-белые против красно-синих. Кто окажется сильнее?
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/HDI5uma8Qt
Ранее в воскресенье на турнире в Австрии "Краснодар" разгромил команду "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 3:0.
Турнирное положение за тур до финиша выглядит следующим образом: 1."Краснодар" – 6 очков, 2."Ростов" – 3, 3."Спартак" – 3, 4.ЦСКА – 0.
3 июля ЦСКА сыграет с "Ростовом", на следующий день пройдет встреча "Спартак" – "Краснодар". Начало каждого из этих матчей запланировано на 19:00 мск.