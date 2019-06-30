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Футболисты "Спартака" победили ЦСКА на турнире в Австрии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 3:1 победил соперников из столичного ЦСКА во втором туре предсезонного турнира с участием российских команд в Австрии.

Все голы в этой встрече провел "Спартак", из них один – в свои ворота.

На седьмой минуте встречи Зелимхан Бакаев вывел "Спартак" вперед.

Через 20 минут ЦСКА отыгрался благодаря автоголу спартаковца Александра Ломовицкого.

На 59-й минуте после гола Ильи Гапонова счет вновь стал в пользу "Спартака" – 2:1.

Еще через минуту отличился спартаковец Софьян Ханни – 3:1.

В конце первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве: за участие в стычках Кирилл Набабкин с интервалом в две минуты получил две желтые карточки.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Ранее в воскресенье на турнире в Австрии "Краснодар" разгромил команду "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 3:0.

Турнирное положение за тур до финиша выглядит следующим образом: 1."Краснодар" – 6 очков, 2."Ростов" – 3, 3."Спартак" – 3, 4.ЦСКА – 0.

3 июля ЦСКА сыграет с "Ростовом", на следующий день пройдет встреча "Спартак" – "Краснодар". Начало каждого из этих матчей запланировано на 19:00 мск.

футбол ФК Спартак ФК ЦСКА

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