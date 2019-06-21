Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Алан Дзагоев Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА до 2021 года, говорится в сообщении на официальном сайте московской команды.

"Сегодня армейский клуб продлил соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новый контракт рассчитан на два года", - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Дзагоев провел за армейский клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за команду 342 матча, в которых забил 75 мячей. Он - трехкратный чемпион России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.