Футболист сборной Грузии Кварацхелия покинул московский "Локомотив"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Хвичи Кварацхелия покинул команду в связи с истечением арендного соглашения.

"30 июня у грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия истекло арендное соглашение с "Локомотивом". Кварацхелия покидает нашу команду", - говорится в сообщении московского клуба.

Клуб поблагодарл грузинского фуболиста за время игры в клубе и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

18-летний Кварацхелия перешел в ФК "Локомотив" в феврале 2019 года на правах аренды из клуба "Металлург" (Рустави). За московский клуб провел семь матчей и забил один гол. За сборную Грузии дебютировал 7 июня 2019 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2020 против команды Гибралтара.

В прошедшем сезоне ФК "Локомотив" стал обладателем серебряных медалей чемпионата России по футболу и выиграл Кубок России.

Ранее Локомотив" покинул украинский защитник Тарас Михалик, выступающий под флагом Узбекистана защитник Виталий Денисов, российские полузащитники Дмитрий Тарасов, Алан Касаев, Игорь Денисов.