Бобровский подписал семилетний контракт с "Флоридой"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" объявил о подписании соглашения с российским вратарем Сергеем Бобровским.

Срок действия контракта составит семь лет, сообщается на сайте клуба.

"Сергей – элитный вратарь, который стабильно доказывает, что он один из лучших в НХЛ. Приход опытного вратаря мирового класса добавит нам прочности", - приводятся слова генерального менеджера "Флориды" Дэйла Таллона.

Предыдущим клубом Бобровского был "Коламбус, цвета которого он защищал с 2012 годы. До этого с 2010 по 2012 годы играл в "Филадельфии", а взрослую карьеру начинал в новокузнецком "Металлурге".

Сезон-2012/13 провел в петербургском СКА во время локаута в НХЛ.

Бобровский – обладатель золотой (2014), серебряной (2015) и бронзовой (2016) медалей чемпионатов мира в составе сборной России.