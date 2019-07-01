Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте "Уимблдона"
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в первом круге турнира серии Большого шлема "Уимблдон".
Результат встречи – 6:3, 6:1 в пользу австралийки. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.
Таким образом, Касаткина выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде.
Касаткина является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 30-е место. Томлянович – на 49-й строчке рейтинга.
Счет по победам в личных встречах стал равным – 1-1.