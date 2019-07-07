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Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

Боец нокаутировал соперника за пять секунд

Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC
Хорхе Масвидаль и Бен Аскрен
Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанных боевых искусств (MMA) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в турнире UFC, сообщает Sports.ru.

Масвидаль нокаутировал своего противника, американца Бена Аскрена на турнире в Лас-Вегасе за пять секунд.

Прежним рекордом был бой американца Дуана Людвига и канадца Джонатана Гуле в 2006 году, когда последний был нокаутирован за шесть секунд.

UFC Хорхе Масвидаль

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