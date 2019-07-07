Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC
Боец нокаутировал соперника за пять секунд
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанных боевых искусств (MMA) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в турнире UFC, сообщает Sports.ru.
Масвидаль нокаутировал своего противника, американца Бена Аскрена на турнире в Лас-Вегасе за пять секунд.
WOW!!!! @GamebredFighter damas y caballeros!!!! #UFC239 pic.twitter.com/0KlBmlI1sn— UFC Español (@UFCEspanol) 7 июля 2019 г.
Прежним рекордом был бой американца Дуана Людвига и канадца Джонатана Гуле в 2006 году, когда последний был нокаутирован за шесть секунд.