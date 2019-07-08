Болельщики ФК ЦСКА определились с лучшим игроком сезона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Защитник Марио Фернандес признан лучшим игроком московского ФК ЦСКА в сезоне-2018/19 по итогам опроса среди болельщиков команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Фернандес в ходе голосования на сайте ЦСКА набрал 3294 голоса, что составило 37 процентов от общего числа респондентов.

Второе место в голосовании занял нападающий Федор Чалов (2871 / 32%), третье - полузащитник Никола Влашич (968 / 10%).

Всего в голосовании участвовали 8802 человека.

По итогам предыдущего сезона ЦСКА финишировал на четвертом месте в турнирной таблице