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"Локомотив" приобрел канадского экс-нападающего НХЛ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канадский форвард Тай Рэтти продолжит карьеру в "Локомотиве", сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Сообщается, что клуб и игрок достигли договоренности о заключении контракта, срок действия которого составит один год.

Канадец имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), здесь он защищал цвета команды "Эдмонтон". Ранее он играл за "Сент-Луис" и клуб "Портленд", в составе которого стал чемпионом молодежной Западной хоккейной лиги. В 2013 году Рэтти играл за молодежную сборную Канады на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.

В предыдущем сезоне "Локомотив" занял третье место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в розыгрыше Кубка Гагарина дошел до четвертьфинала, где в серии до четырех побед уступил (1-4) петербургскому СКА.

хоккей КХЛ

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