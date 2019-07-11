Назван соперник Чудинова по предстоящему бою на Красной площади

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Свой следующий бой российский боксер второго среднего веса Федор Чудинов проведет 22 июля на Красной площади в рамках вечера, посвященного Международному дню бокса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Его соперником станет кубинский боксер Уильям Скулл. Это будет поединок за пояс WBA Continental.

Скулл пока не знает поражений. Он одержал 12 побед в 12 поединках, из них пять - нокаутом. Последняя победа датирована июнем нынешнего года, когда он победил Романа Шкарупу.

На счету Чудинова 21 бой, в 19 он выиграл (13 нокаутом), в двух проиграл. В мае он победил немца Рафаэля Бежарана.